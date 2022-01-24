Макрон позвонит Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным, чтобы предложить ему свой вариант деэскалации ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Также в администрации Макрона подтвердили, что 26 января в Париже запланирована встреча политсоветников нормандского формата с участием представителей Франции, Германии, России и Украины.
Отметим, что о своем желании провести разговор с Путиным Макрон сообщал еще в начале января 2022 года.