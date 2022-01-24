В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
27 минут назад

Кабмин Украины на внеочередном заседании отозвал закон о переходном периоде в Донбассе

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник отозвал из Верховной рады законопроект о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса, возможное принятие которого в РФ назвали выходом Киева из Минских соглашений. Об этом сообщило в понедельник издание "Страна".

Кабмин Украины отозвал закон о переходном периоде в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании правительство отозвало из Верховной рады скандальный законопроект о переходном периоде, говорится в сообщении. В издании напомнили, что это решение Киева было одним условий проведения встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), которая запланирована на 26 января.

Видео дня

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины Ирина Верещук заявила, что ведомство планирует доработать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" вместе с украинскими и международными экспертами.

Венецианская комиссия рекомендовала Киеву изменить закон о переходном периоде в Донбассе

Внесенный в августе правительством в Верховную раду проект закона определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса, потому что все положения документа противоречат минским соглашениям. Аналогичного мнения придерживаются в руководстве Донецкой и Луганской народных республик. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что законопроект игнорирует как итоги крымского референдума, согласно которому Крым вернулся в состав России, так и Минские соглашения, которые обязывают Киев предоставить Донбассу особый региональный статус.

В мире,Мария Захарова,Владимир Путин,Верховная Рада,Правительство Украины,МИД,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители