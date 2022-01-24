Кабмин Украины отозвал закон о переходном периоде в Донбассе

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник отозвал из Верховной рады законопроект о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса, возможное принятие которого в РФ назвали выходом Киева из Минских соглашений. Об этом сообщило в понедельник издание "Страна".

Фото: РИА Новости РИА Новости

На заседании правительство отозвало из Верховной рады скандальный законопроект о переходном периоде, говорится в сообщении. В издании напомнили, что это решение Киева было одним условий проведения встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), которая запланирована на 26 января.

Видео дня

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины Ирина Верещук заявила, что ведомство планирует доработать законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" вместе с украинскими и международными экспертами.

Внесенный в августе правительством в Верховную раду проект закона определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.