Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам видеоконференции Макрона с лидерами США и НАТО.