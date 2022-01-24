США назвали эффективное средство для сдерживания России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

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«По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее», — сказала она.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что встреча подремонтировала «высокую степень согласия между европейцами и США».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, почему не стоит сейчас вводить санкции против РФ.

До этого сообщалось, что Евросоюз готовит «более жесткие» санкции против России из-за Крыма. Согласно отчету посольства Германии в Брюсселе, Литва, Болгария, Румыния и Дания призвали к «новым карательным мерам» во время заседания рабочей группу с представителями стран ЕС. Они хотели бы включить в санкционный список Евросоюза еще пять лиц или организаций.