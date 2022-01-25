США обозначили сроки ответа по гарантиям безопасности

Мы ведём постоянную координацию и консультации с союзниками и партнёрами. Мы предпринимаем это в рамках беспрецедентного, быстрого, сильного, жёсткого, единого реагирования, с которым Россия столкнётся в случае дальнейшей агрессии... Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это, — заявил Прайс.