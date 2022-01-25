В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
29 минут назад

США определились со сроками ответа по гарантиям безопасности

Госдеп США определился со сроками ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Ответ будет передан РФ на текущей неделе, заявил на брифинге официальный представитель ведомства Нед Прайс.

США обозначили сроки ответа по гарантиям безопасности
Фото: ReutersReuters

Он уточнил, что его заявление основано на данных главы Госдепа Энтони Блинкена. Власти США рассматривают ответ России как следующий шаг в контактах двух государств. Также Вашингтон поделился своими идеями с европейскими союзниками, их мнения будут учтены в письменном ответе Штатов.

Мы ведём постоянную координацию и консультации с союзниками и партнёрами. Мы предпринимаем это в рамках беспрецедентного, быстрого, сильного, жёсткого, единого реагирования, с которым Россия столкнётся в случае дальнейшей агрессии... Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это, — заявил Прайс.

В пятницу, 21 января глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в Женеве переговоры, которые проходили в течение полутора часов. Стороны обсудили дальнейшие шаги по гарантиям безопасности.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что США пока не готовы дать ответ России по гарантиям безопасности. Что же касается санкций, то США считают их угрозу куда более эффективным средством для «сдерживания» России, чем само введение.

В мире,Армия,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,Администрация США,МИД,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители