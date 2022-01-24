В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
23 минуты назад

Украинцев три раза за вечер призвали «не паниковать»

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), в котором заявил, что не стоит паниковать по поводу ситуации с безопасностью Украины.

«Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а важные выводы для нашего общества и украинских граждан. Они звучат просто – все под контролем, причин для паники нет», --сказал Зеленский.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов попросил СМИ «сбавить накал» и заявил, что для паники нет «никаких поводов».

Премьер Денис Шмыгаль тоже призвал граждан не паниковать и не создавать факторов для давления на экономику. «Ключевой посыл – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов», — сказал он.

На прошлой неделе Зеленский на своей странице в Facebook выложил видеообращение к нации, где призвал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией. Президент заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова.

Последние новости
В мире,Видео,Денис Шмыгаль,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители