В СНБО заявили, что Украина не собирается ни на кого нападать

«Я акцентирую, что это оружие именно для защиты. Мы ни на кого нападать не собираемся. Это наша страна, мы её никому отдавать не собираемся. На сегодняшний день у нас очень много желающих помогать нам именно оружием», — приводит ТАСС его слова.