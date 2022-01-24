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54 минуты назад

В СНБО заявили, что Украина не собирается ни на кого нападать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире канала «Украина 24» заявил, что Киев не планирует ни на кого нападать.

В СНБО заявили, что Украина не собирается ни на кого нападать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в страну самолётами доставляется оружие от западных стран, но оно будет использоваться исключительно для обороны.

«Я акцентирую, что это оружие именно для защиты. Мы ни на кого нападать не собираемся. Это наша страна, мы её никому отдавать не собираемся. На сегодняшний день у нас очень много желающих помогать нам именно оружием», — приводит ТАСС его слова.

Также Данилов заявил, что украинские власти не фиксируют массового выезда дипломатов из страны.

В мире,Алексей Данилов,ИТАР-ТАСС,
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