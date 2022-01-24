В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
38 минут назад

Четыре авиакомпании Европы изменили графики из-за «российской угрозы»

Четыре европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве. Это немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM. Как сообщает отраслевой портал Аvianews, авиакомпании приняли такое решение на фоне сообщений об угрозе «нападения России на Украину». Они изменили графики полетов в украинскую столицу с 23 января.

Авиакомпании Европы изменили графики из-за «российской угрозы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У авиаперевозчиков есть система оценки рисков. Если она показывает вероятность неблагоприятных событий в том или ином регионе, авиакомпании изменяют график полетов, маршрут рейсов или совсем отказываются от перелетов.

Это связано с тем, что цена жизней пассажиров и техники превышает несколько десятков миллионов долларов, которые придется компенсировать авиакомпании и ее страховщику, пишет издание.

В мире,Lufthansa,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители