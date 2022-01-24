Авиакомпании Европы изменили графики из-за «российской угрозы»

Четыре европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве. Это немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM. Как сообщает отраслевой портал Аvianews, авиакомпании приняли такое решение на фоне сообщений об угрозе «нападения России на Украину». Они изменили графики полетов в украинскую столицу с 23 января.
У авиаперевозчиков есть система оценки рисков. Если она показывает вероятность неблагоприятных событий в том или ином регионе, авиакомпании изменяют график полетов, маршрут рейсов или совсем отказываются от перелетов.
Это связано с тем, что цена жизней пассажиров и техники превышает несколько десятков миллионов долларов, которые придется компенсировать авиакомпании и ее страховщику, пишет издание.