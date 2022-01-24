Авиакомпании Европы изменили графики из-за «российской угрозы»

Четыре европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве. Это немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM. Как сообщает отраслевой портал Аvianews, авиакомпании приняли такое решение на фоне сообщений об угрозе «нападения России на Украину». Они изменили графики полетов в украинскую столицу с 23 января.

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У авиаперевозчиков есть система оценки рисков. Если она показывает вероятность неблагоприятных событий в том или ином регионе, авиакомпании изменяют график полетов, маршрут рейсов или совсем отказываются от перелетов.