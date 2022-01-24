Столтенберг в ответ на предложение России: Двери НАТО останутся открытыми

Двери альянса останутся открытыми, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на предложение России по обязательству о нерасширении, пишет РИА Новости.

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«Россия настаивает на нерасширении НАТО ни на какую страну… Наше послание будет, что двери НАТО останутся открытыми», - сказал Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главами МИД Швеции и Финляндии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают отдельный ответ от НАТО по гарантиям безопасности, пишет РИА Новости.

По его словам, ответ по гарантиям безопасности от США можно ожидать в течение недели.