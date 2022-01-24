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1 час назад

Порошенко отказался давать показания следствию

Пятый президент Украины Петр Порошенко откажется сотрудничать со следствием и не будет давать никаких показаний по делу о госизмене. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвокатов политика Игоря Голованя и Илью Новикова.

Порошенко отказался давать показания следствию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам защитников, отказ от показаний является правом любого подозреваемого, тогда как, если дело не может расследоваться без них, то это «не следствие, а что-то несерьезное». «Дальше у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в любых допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени», — заявил Новиков.

Они добавили, что Порошенко уже дал исчерпывающие объяснения насчет своей причастности к делу в июне 2021 года. Более оправдываться перед правоохранителями, как заявляют адвокаты, он не намерен.

Украинские власти заявили о причастности Петра Порошенко к госизмене в начале октября. Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля у неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 января Порошенко вернулся из-за границы и пообещал доказать свою невиновность. Несмотря на решение суда, силовики не стали задерживать его в аэропорту. Он самостоятельно прибыл на заседание и заявил, что не верит в возможность ареста. 19 января суд отпустил политика на свободу под личное обязательство — самую мягкую из возможных мер пресечения в украинском законодательстве.

В мире,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,СБУ,
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