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28 минут назад

Порошенко ушел с допроса, не дождавшись следователя

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что экс-президент Петр Порошенко в понедельник явился с опозданием на вызов следователя по делу о поставках угля в Донбасс и преждевременно покинул здание ГБР.

Не дождавшийся следователя Порошенко покинул здание ГБР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Порошенко Петр Алексеевич прибыл по вызову в ГБР, но через семь минут покинул помещение, не дождавшись следователя", - говорится в сообщении пресс-службы Госбюро.

При этом, как отмечают в ведомстве, экс-президент явился с опозданием. "Зафиксировано, что в 16:07 (17:07 мск) подозреваемый Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 (17:11 мск) его зарегистрировали в журнале посетителей, а в 16:14 (17:14 мск) народный депутат покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя", - уточнили в пресс-службе и подчеркнули, что следователь был готов к общению с подозреваемым.

Такое поведение Порошенко, полагают в Госбюро, "может расцениваться как ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей".

Ранее Печерский районный суд Киева назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его являться в суд и в правоохранительные органы, сдать документы, позволяющие выезжать за рубеж. Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в $35,8 млн. Прокуратура подала апелляцию на меру пресечения Порошенко.

Экс-президент является фигурантом уголовного дела о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

В мире,Петр Порошенко,Генпрокуратура РФ,МВД,
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