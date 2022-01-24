Страны ЕС готовы принять санкции против РФ "по необходимости"

Страны Евросоюза при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России . Об этом сообщает ТАСС.

«Большое впечатление на меня произвела твердость европейцев и готовность вместе представить комплекс санкций, мер сдерживания России, чтобы помешать наступлению — военному или иному — на Украине», — сказал министр.

Раннее сообщалось, что Евросоюз готовит «более жесткие» санкции против России из-за Крыма. Согласно отчету посольства Германии в Брюсселе, Литва, Болгария, Румыния и Дания призвали к «новым карательным мерам» во время заседания рабочей группу с представителями стран ЕС. Они хотели бы включить в санкционный список Евросоюза еще пять лиц или организаций.