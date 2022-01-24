В Госдуме предрекли начало войны в Донбассе в ближайшие дни или в апреле

В ДНР заявили о подготовке армии Украины к наступлению.
Замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой республики Эдуард Басурин рассказал, что уже началась переброска экипажей и танков.
Зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что военные действия могут начаться в ближайшие дни либо после окончания периода оттепели.
«Противник действительно готовит наступление на Донбасс. Подготовка идёт довольно долго, по крайней мере в течение двух-трёх месяцев идёт в интенсивном режиме. У противника реально большая группировка. По оценкам нашей разведки, где-то не менее 120 тысяч человек, большое количество бронетехники. Такие приготовления не делаются впустую. Нам остаётся воевать.
Для Донбасса это, рано или поздно, конечно, закончится войной, пока существует Украина в её нынешнем режиме. Просто это произойдёт либо в ближайшее время, либо оттянется на весну, потому что на Донбассе более тёплый климат. Если сейчас земля ещё промёрзшая и где-то в течение февраля будет такой оставаться, а когда там наступает оттепель, то там будет такая грязища страшная, что никакая техника не пройдёт. Воевать в распутицу не будет никто. Поэтому боевые действия начнутся в считанные дни, недели две максимум, либо же отложатся до времени, когда земля подсохнет, а это середина-конец апреля».
Ранее Эдуард Басурин сообщил, что в подразделениях танковой и мотопехотной бригад ДНР приостановлены отпуска личного состава, командиры всех степеней должны отправиться в пункты временной дислокации, а из госпиталей досрочно выписывают наводчиков и механиков-водителей. По его информации, украинские военные будут готовить технику и вооружение к использованию в бою.
До этого военный эксперт рассказал, как в случае войны могут проходить боевые действия на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об опасениях новой войны на Украине. Он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что якобы возможное вторжение России на Украину станет катастрофой для Москвы.