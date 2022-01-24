В Госдуме предрекли начало войны в Донбассе в ближайшие дни или в апреле

Для Донбасса это, рано или поздно, конечно, закончится войной, пока существует Украина в её нынешнем режиме. Просто это произойдёт либо в ближайшее время, либо оттянется на весну, потому что на Донбассе более тёплый климат. Если сейчас земля ещё промёрзшая и где-то в течение февраля будет такой оставаться, а когда там наступает оттепель, то там будет такая грязища страшная, что никакая техника не пройдёт. Воевать в распутицу не будет никто. Поэтому боевые действия начнутся в считанные дни, недели две максимум, либо же отложатся до времени, когда земля подсохнет, а это середина-конец апреля».