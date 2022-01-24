WSJ: Германия отказалась подчиняться США

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Берлин, оказавшись между Вашингтоном и Москвой, сделал выбор в пользу собственных интересов. Доказательством этого может служить отказ ФРГ поставлять оружие на Украину. Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила это решение тем, что страна традиционно воздерживается от поставок вооружения в регионы конфликта. На Украине же назвали решение ФРГ предательством.

Другим камнем преткновения между Берлином и Вашингтоном является газопровод «Северный поток - 2». Издание подчеркивает, что в кабинете министров Олафа Шольца против российского проекта «звучит только один голос» - Анналены Бербок, но и ее позиция со временем стала мягче. Ранее политик хотела сделать из «Северного потока - 2» «руину на дне Балтийского моря», а на прошлой неделе во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым признала, что российский газ нужен Германии.

Сам же канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к «квалифицированному новому началу» в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.