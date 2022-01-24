В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
16 минут назад

WSJ: Германия отказалась подчиняться США

Германия вышла из зоны влияния США с приходом к власти канцлера Олафа Шольца, пишет The Wall Street Journal.

WSJ: Германия отказалась подчиняться США
Фото: ReutersReuters

Берлин, оказавшись между Вашингтоном и Москвой, сделал выбор в пользу собственных интересов. Доказательством этого может служить отказ ФРГ поставлять оружие на Украину. Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила это решение тем, что страна традиционно воздерживается от поставок вооружения в регионы конфликта. На Украине же назвали решение ФРГ предательством.

Другим камнем преткновения между Берлином и Вашингтоном является газопровод «Северный поток - 2». Издание подчеркивает, что в кабинете министров Олафа Шольца против российского проекта «звучит только один голос» - Анналены Бербок, но и ее позиция со временем стала мягче. Ранее политик хотела сделать из «Северного потока - 2» «руину на дне Балтийского моря», а на прошлой неделе во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым признала, что российский газ нужен Германии.

Сам же канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к «квалифицированному новому началу» в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Германия приняла окончательное решение по SWIFT

Еще одним свидетельством того, что Германия – «ненадежный партнер» США, может служить намерение нового канцлера сохранить экспорт в Китай объемом 150 миллиардов долларов. В глазах Вашингтона это выглядит как «отсутствие заботы о демократическом международном порядке», считает WSJ.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,Wall Street Journal,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители