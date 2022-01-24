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21 минуту назад

Безбилетник пролетел 11 часов в отсеке шасси грузового самолета и выжил

Мужчина, тайно пробравшийся на грузовой самолет, который направлялся из Южно-Африканской Республики в Нидерланды, пролетел 11 часов в отсеке шасси и остался в живых. Об этом сообщает BBC News.

Безбилетник пролетел 11 часов в отсеке шасси грузового самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, безбилетника обнаружили уже по прибытии самолета в аэропорт Схипхол. Его сотрудники вызвали на место полицию и медиков. При первом осмотре врачи отметили у мужчины сниженную температуру тела, но позже она пришла в норму и полицейские смогли его опросить. Безбилетника доставили в больницу в стабильном состоянии.

В статье отмечается, что самолет совершил одну остановку в Найроби. Неизвестно, пробрался ли на судно мужчина в ЮАР или в Кении. Его возраст и национальность пока не установлены.

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