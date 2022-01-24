Во Франции захотели выйти из НАТО из-за русофобии

Автор интервью Александр дель Валль спросил у разведчика, возможно ли согласие между НАТО и РФ, или русофобия стала средством существования для стран запада. Денесе же согласился со вторым утверждением.

"Я в него уже верю. Поэтому я и настаиваю, что Франция обязательно должна выйти из НАТО", — пояснил он.

Эксперт добавил, что, по его мнению, американцы и британцы испытывают иррациональную ненависть к России, а также видят в ней угрозу для Польши и Прибалтики, при этом в последние 30 лет нарушают взятые на себя обязательства после окончания холодной войны.