Во Франции захотели выйти из НАТО из-за русофобии

Русофобия стала способом существования для Запада, а потому Парижу следует покинуть НАТО. Такое мнение высказал Atlantico доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.
Автор интервью Александр дель Валль спросил у разведчика, возможно ли согласие между НАТО и РФ, или русофобия стала средством существования для стран запада. Денесе же согласился со вторым утверждением.
"Я в него уже верю. Поэтому я и настаиваю, что Франция обязательно должна выйти из НАТО", — пояснил он.
Эксперт добавил, что, по его мнению, американцы и британцы испытывают иррациональную ненависть к России, а также видят в ней угрозу для Польши и Прибалтики, при этом в последние 30 лет нарушают взятые на себя обязательства после окончания холодной войны.
"А когда Москва реагирует на их повторяющиеся провокации, ее действия квалифицируются как агрессия!" — недоумевает Денесе.
Вместе с тем разведчик напомнил об обширном докладе RAND, где перечислены "ненасильственные" способы дестабилизации России.