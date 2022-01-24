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29 минут назад

Во Франции захотели выйти из НАТО из-за русофобии

Русофобия стала способом существования для Запада, а потому Парижу следует покинуть НАТО. Такое мнение высказал Atlantico доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

Во Франции захотели выйти из НАТО из-за русофобии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Автор интервью Александр дель Валль спросил у разведчика, возможно ли согласие между НАТО и РФ, или русофобия стала средством существования для стран запада. Денесе же согласился со вторым утверждением.

"Я в него уже верю. Поэтому я и настаиваю, что Франция обязательно должна выйти из НАТО", — пояснил он.

Эксперт добавил, что, по его мнению, американцы и британцы испытывают иррациональную ненависть к России, а также видят в ней угрозу для Польши и Прибалтики, при этом в последние 30 лет нарушают взятые на себя обязательства после окончания холодной войны.

"А когда Москва реагирует на их повторяющиеся провокации, ее действия квалифицируются как агрессия!" — недоумевает Денесе.

Вместе с тем разведчик напомнил об обширном докладе RAND, где перечислены "ненасильственные" способы дестабилизации России.

В мире,НАТО,
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