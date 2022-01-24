На Украине пообещали бесплатно поить британцев спиртным

Во Львове винодельня «Фабрика Коркив» пообещала бесплатно поить граждан Великобритании наливкой в благодарность за военную помощь, которую их страна оказывает Украине. Об этом сообщается на странице производителя в Facebook.

Фото: Аимаина хикари / Wikimedia Аимаина хикари / Wikimedia

В винодельне рассказали, что до конца зимы каждому британцу, подтвердившему свое гражданство удостоверением личности, в винном баре будут бесплатно наливать рюмку спиртного. «Мы, украинцы, благодарная нация, поэтому винодельня "Фабрика Коркив" угощает каждого гостя из Великобритании наливкой. Это наша скромная благодарность!» — говорится в заявлении.

На новость о бесплатной наливке от «Фабрики Коркив» отреагировала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс. Она поблагодарила винодельню за такое предложение и заявила о готовности воспользоваться им. «Я люблю львовские кофейни, а теперь у меня есть еще одна причина посетить ваш прекрасный город!» — написала она на своей странице в Twitter.