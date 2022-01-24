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12 минут назад

Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время разведке страны перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время суверенитету, территориальной целостности и единству Украины грозит опасность, и в такое время решающую роль играет эффективная разведка.

Зеленский призвал внешнюю разведку Украины к наступательным действиям
Фото: ReutersReuters

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии", - сказал украинский лидер.

Соответствующую речь глава государства озвучил на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины.

"Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности", – подытожил Зеленский.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине активно заявляют, что Россия якобы готовит "крупномасштабное вторжение" на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали. Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины Александр Павлюк в интервью британскому The Times заявил, что украинцы будут "рвать русских голыми руками".

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В мире,Владимир Зеленский,Газета The Times,
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