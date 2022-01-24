Зеленский призвал внешнюю разведку Украины к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время разведке страны перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в настоящее время суверенитету, территориальной целостности и единству Украины грозит опасность, и в такое время решающую роль играет эффективная разведка.