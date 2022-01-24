Франция и Австралия решили вывезти дипломатов из Киева

Франция решила эвакуировать своих дипломатов и членов их семей с Украины. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на источник в Верховной раде.

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«Вести» подчеркивают, что эта информация не подтверждена.

The Sydney Morning Herald сообщает, что правительство Австралии также начинает отзывать членов семей своих дипломатов, базирующихся в Киеве. Гражданам страны, находящимся на Украине, власти советуют «уехать сейчас» из-за ситуации с безопасностью.

Госдепартамент США ранее предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из-за угрозы обострения ситуации.

Затем в СМИ появилась информация, что Великобритания эвакуирует около половины персонала своего киевского посольства.

В МИД Украины эвакуацию западных дипломатов называли преждевременной мерой и «проявлением чрезмерной предосторожности».