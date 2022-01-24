На Украине обратились за помощью к Москве

Почетный директор Института археологии Национальной Академии наук Украины Петр Толочко призвал Россию запустить совместные научные проекты. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

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Такое заявление Толочко сделал во время круглого стола в Российском историческом обществе по вопросам изучения истории Украины. Встреча была посвящена 368-й годовщине Переяславской Рады.

«У нас все затравлены и боятся. Нам нужно больше научных проектов, которые Москва могла бы сделать привлекательными для молодых украинских историков», - сказал ученый.

По его мнению, современная Украина образовалась в советское время, поэтому изучать ее историю отдельно от России нельзя. Толочко добавил, что мешает развитию совместных проектов украинский закон о языке.

«Не ровен час, русский язык запретят и в научных публикациях… У нас тут полное сумасшествие», - отметил он.

Ранее Толочко назвал нелепыми и невежественными предложения украинских чиновников называть Россию Московией в официальных документах.

Он отмечал, что название «Московия» начало появляться на европейских картах в XV-XVI веках, регион был частью Русского государства, как и Малороссия.