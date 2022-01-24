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1 час назад

Австрия решилась на эвакуацию посольства в Киеве

У Австрии есть планы по эвакуации посольства в Киеве, однако это потребуется лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Австрия решилась на эвакуацию посольства в Киеве
Фото: EPAEPA

«Конечно, у нас есть планы по эвакуации посольств в Киеве, но пока мы к этому не приступили, поскольку нам очень важно именно сейчас, в данную фазу, иметь там максимальное присутствие. Если опасная ситуация и риски изменятся, за чем мы пристально наблюдаем, соответствующие шаги будут предприняты», — заявил он по прибытии на саммит руководителей МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Напомним, что Госдеп США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за «сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России».

Кроме того, американским гражданам, которые находятся на Украине, также рекомендовали рассмотреть возможность отъезда в ближайшее время.

В мире,МИД,Госдеп США,ЕС,
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