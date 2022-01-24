Австрия решилась на эвакуацию посольства в Киеве

«Конечно, у нас есть планы по эвакуации посольств в Киеве, но пока мы к этому не приступили, поскольку нам очень важно именно сейчас, в данную фазу, иметь там максимальное присутствие. Если опасная ситуация и риски изменятся, за чем мы пристально наблюдаем, соответствующие шаги будут предприняты», — заявил он по прибытии на саммит руководителей МИД стран Евросоюза в Брюсселе.