Австрия решилась на эвакуацию посольства в Киеве

У Австрии есть планы по эвакуации посольства в Киеве, однако это потребуется лишь в случае ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
«Конечно, у нас есть планы по эвакуации посольств в Киеве, но пока мы к этому не приступили, поскольку нам очень важно именно сейчас, в данную фазу, иметь там максимальное присутствие. Если опасная ситуация и риски изменятся, за чем мы пристально наблюдаем, соответствующие шаги будут предприняты», — заявил он по прибытии на саммит руководителей МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
Напомним, что Госдеп США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за «сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России».
Кроме того, американским гражданам, которые находятся на Украине, также рекомендовали рассмотреть возможность отъезда в ближайшее время.