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56 минут назад

Почти половина украинцев захотела досрочных выборов президента

Почти половина жителей Украины выступают за проведение досрочных выборов президента, более половины — за роспуск и переизбрание Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Почти половина украинцев захотела досрочных выборов президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным исследования, идею отставки действующего украинского лидера Владимира Зеленского и организации нового голосования поддерживают 47,2 процента украинцев, 46,5 процента выступают против. Исследователи отмечают, что в ноябре 2021 года перевыборы главы государства считали необходимыми лишь 43,9 процента, против высказывались 52,2 процента граждан.

В свою очередь, досрочного роспуска и новых выборов парламента захотели 53,6 процента жителей страны. Не поддерживают это предложение 38,9 процента украинцев. По данным соцопросов, тремя месяцами ранее эти показатели находились на уровне 48,8 и 43,4 процента соответственно.

Всего в опросе приняли участие 1205 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, за исключением неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Он проводился 21-22 января. Погрешность исследования, как отмечают социологи, не превышает 3,2 процента.

Ранее 24 января сообщалось, что против выдвижения Зеленского на второй срок выступили 62,5 процента украинцев. В поддержку такого решения украинского лидера высказались 30,3 процента опрошенных граждан республики.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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