ЕС пригрозил России "невиданными ранее" санкциями

Страны Евросоюза готовы отреагировать «невиданными ранее санкциями» в случае «вторжения» России на Украину. Об этом заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод, пишет РИА Новости.

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В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Власти США и Евросоюза пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

«Нет сомнений в том, что мы готовы решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется на Украину», - заявил сегодня перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе Йеппе Кофод.

По его словам, речь может идти как о политических, так и экономических санкциях, которые будут «куда более суровыми», чем те, что были введены против России в 2014 году.

Санкции были введены против России после воссоединения с Крымом, за которое проголосовали жители полуострова на проведенном в марте 2014 года референдуме. Украина и западные страны не признали результаты голосования.