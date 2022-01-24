ЕС пригрозил России "невиданными ранее" санкциями

Страны Евросоюза готовы отреагировать «невиданными ранее санкциями» в случае «вторжения» России на Украину. Об этом заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод, пишет РИА Новости.
В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Власти США и Евросоюза пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.
«Нет сомнений в том, что мы готовы решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется на Украину», - заявил сегодня перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе Йеппе Кофод.
По его словам, речь может идти как о политических, так и экономических санкциях, которые будут «куда более суровыми», чем те, что были введены против России в 2014 году.
Санкции были введены против России после воссоединения с Крымом, за которое проголосовали жители полуострова на проведенном в марте 2014 года референдуме. Украина и западные страны не признали результаты голосования.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ.