Боррель не понял вопрос об отключении РФ от SWIFT

Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю задали вопрос о возможном отключении России от международной системы банковских расчетов SWIFT из-за санкций. Он не понял вопроса и решил ответить на следующие, сообщает ТАСС.

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— Находится ли SWIFT на столе переговоров министров? — передает вопрос журналиста агентство.

В ответ на это Боррель заявил, что не расслышал конкретный предмет на столе переговоров и уточнил. Вопрос повторили трижды. После этого он заявил, что не понимает, о чем спрашивали журналисты.

Накануне сообщалось, что власти Великобритании разрабатывают проект санкций в отношении России на случай ухудшения ситуации с Украиной. Он не исключает различные варианты мер, в том числе и поддержку отключения РФ от международной платежной системы SWIFT и санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.