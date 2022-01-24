Германия уведомила Киев о намерении начать эвакуацию дипломатов

Германия в дополнение к Австралии, Великобритании и США уведомила МИД Украины о намерении эвакуировать часть сотрудников своего посольства, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию – США, Великобритания, Австралия и Германия», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за возможного обострения ситуации, австралийским гражданам советуют покинуть страну.
Также сообщалось, что Франция, Британия и США эвакуируют своих дипломатов или только их семьи с Украины.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
Позже Боррель заявил, что главы МИД ЕС сошлись во мнении, что сейчас нет необходимости в каких-либо мерах, связанных с эвакуацией сотрудников дипмиссий с Украины.
Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что Россия ни на кого не собирается нападать.