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1 час назад

Германия уведомила Киев о намерении начать эвакуацию дипломатов

Германия в дополнение к Австралии, Великобритании и США уведомила МИД Украины о намерении эвакуировать часть сотрудников своего посольства, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Германия уведомила Киев о намерении начать эвакуацию дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию – США, Великобритания, Австралия и Германия», – приводит текст сообщения ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за возможного обострения ситуации, австралийским гражданам советуют покинуть страну.

Также сообщалось, что Франция, Британия и США эвакуируют своих дипломатов или только их семьи с Украины.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.

Позже Боррель заявил, что главы МИД ЕС сошлись во мнении, что сейчас нет необходимости в каких-либо мерах, связанных с эвакуацией сотрудников дипмиссий с Украины.

Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что Россия ни на кого не собирается нападать.

В мире,Жозеп Боррель,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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