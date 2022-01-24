Лучшая подруга Мелании Трамп много лет «стучала» на нее в МВД США

Во времена СССР «сексотами» (секретными сотрудниками) называли осведомителей, негласно работавших в интересах КГБ и НКВД, при этом находясь внутри трудовых коллективов. Подсадная утка — самое слабое определение этого термина, а чаще пользовались простым словом «стукач». Таких людей не столько боялись, сколько презирали, ведь свою работу они делали не публично, стараясь остаться в хороших отношениях с теми, данные о ком передавали в органы безопасности. Эпоха общего и взаимного массового преследования ушла, но оставила в культуре свой след, и даже сейчас выполнение вполне обычного гражданского долга по информированию соответствующих служб о совершаемых преступлениях далеко не всегда расценивается как благое дело. Впрочем, история эта совершенно международная, и яркие примеры имеются далеко за границами бывшего СССР.

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Недавно журналистам США стало известно, что Стефани Уинстон Волкофф — теперь уже бывшая подруга семьи Трамп и доверенное лицо Мелании — многие годы сотрудничает со следственными органами. Речь идёт о расследовании обвинения всего семейства в нецелевом использовании средств фонда по инаугурации президента, одним из эпизодов которого стала оплата за счёт средств бюджета номеров в отеле Loews Madison в D.C., арендованных для инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. В деле есть и другие эпизоды, где Трампы используют казну как собственный кошелёк, устраивая вечеринки для своей команды и приглашённых лиц. Ущерб бюджету оценивают в сумму около одного миллиона долларов, а Трампа обвиняют в «злоупотреблении финансированием» или в нецелевом использовании средств.

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В свою защиту семья бывшего президента обвинила как раз помощницу и подругу Мелании Трамп в распоряжении этими деньгами, ведь сам президент, безусловно, не давал разрешения на оплату аренды недвижимости по вполне объективным причинам, и всё это выглядит со стороны скорее досадной ошибкой, нежели попыткой расхищения государственных средств. Тем не менее Стефани Уинстон Волкофф вынуждена защищаться.

«Я никогда не соглашалась с их грязью или ложью, поэтому они наказали меня, сделав меня прикрытием своего взяточничества для инаугурации президента, — написала вчера Волкофф в своём Твиттере. — Я работаю с прокурорами уже более 3 лет».