В Раде «потеряли» половину Украины

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Тищенко поздравил жителей страны с Днем Соборности и «потерял» половину страны. На своей странице в Facebook парламентарий пожелал единства государства от «Киева до Закарпатья», сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», — написал он.

Напомним, что Киев находится к центру от севера страны, а Закарпатская область — на западе Украины. Таким поздравлением парламентарий «упустил» 13 областей, которые располагались к востоку от столицы.