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21 минуту назад

В Раде «потеряли» половину Украины

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Тищенко поздравил жителей страны с Днем Соборности и «потерял» половину страны. На своей странице в Facebook парламентарий пожелал единства государства от «Киева до Закарпатья», сообщает РИА Новости.

В Раде «потеряли» половину Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», — написал он.

Напомним, что Киев находится к центру от севера страны, а Закарпатская область — на западе Украины. Таким поздравлением парламентарий «упустил» 13 областей, которые располагались к востоку от столицы.

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После того, как пользователи соцсетей обратили внимание на некорректность высказывания депутата, Тищенко исправил поздравление. Сейчас на его странице написаны следующие слова: «Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе».

В мире,Верховная Рада,РИА Новости,
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