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20 минут назад

В Лондоне испугались «вооружения» российского газа

В британском правительстве опасаются, что стране придется бороться с рекордными ценами на газ и бензин в случае усугубления украинского кризиса. Об этом сообщает The Times.

В Лондоне испугались «вооружения» российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Высокопоставленные чиновники правительства страны ожидают, что Россия «вооружит» свои природные ресурсы, ограничив поставки газа в Европу, если Запад осуществит свою угрозу ввести санкции.

По данным газеты, британские министры ранее участвовали в обсуждениях на высшем уровне, целью которых была оценка влияния сокращения поставок российского газа на цены в Великобритании.

По словам одного из чиновников, прямого риска нехватки газа нет, но конфликт подтолкнет цены с нынешних исторических максимумов к новым рекордным уровням.

«В отличие от некоторых стран, Великобритания практически не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен», - заявил он.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Американский сенат 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.

Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также высокопоставленных военных.

В мире,МИД,ЕС,
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