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40 минут назад

Власти Японии призвали своих граждан на Украине обезопасить себя

Генсекретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно призвал соотечественников, находящихся на Украине, быть готовыми к возможному изменению ситуации в стране и принять в связи с этим необходимые меры безопасности, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Токио внимательно отслеживает развитие ситуации на Украине.

Ранее папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины. Он выразил обеспокоенность из-за «роста напряженности, который грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента».

В последние месяцы на Западе и Украине стали звучать заявления о готовящемся «вторжении» России на Украину. 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину. До этого украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом.

Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

Между тем в России называют дезинформацией эти сообщения. Так, 21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил Госдепартаменту проанализировать методы работы телеканала CNN «на предмет справедливости информации, аккуратности в изложении фактов».

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