США задумали ужесточить экспорт в Россию из-за Украины

Американские власти планируют ужесточить меры экспортного контроля против ключевых российских отраслей промышленности, сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

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Это произойдет в случае, если Россия «совершит вторжение на Украину». Как заявил собеседник издания, администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о применении правила об иностранных товарах прямого производства для контроля экспорта в РФ всей микроэлектроники с использованием программного обеспечения или технологий США. Это же касается электронных товаров, изготовленных с использованием американского оборудования.

Также чиновник отметил, что такое решение может быть нацелено на российский сектор искусственного интеллекта, морской, оборонной и гражданской авиации.

«Никаких окончательных решений принято не было», — отметил собеседник The Hill, указав, что США намерены «по максимуму причинить страдание Кремлю» при эскалации ситуации с Украиной.