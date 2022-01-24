США задумали ужесточить экспорт в Россию из-за Украины

Американские власти планируют ужесточить меры экспортного контроля против ключевых российских отраслей промышленности, сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
Это произойдет в случае, если Россия «совершит вторжение на Украину». Как заявил собеседник издания, администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о применении правила об иностранных товарах прямого производства для контроля экспорта в РФ всей микроэлектроники с использованием программного обеспечения или технологий США. Это же касается электронных товаров, изготовленных с использованием американского оборудования.
Также чиновник отметил, что такое решение может быть нацелено на российский сектор искусственного интеллекта, морской, оборонной и гражданской авиации.
«Никаких окончательных решений принято не было», — отметил собеседник The Hill, указав, что США намерены «по максимуму причинить страдание Кремлю» при эскалации ситуации с Украиной.
Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Запад не справится с Россией на украинском направлении, если в отношении Кремля введут санкции. При этом он отметил, что США «ни в коей мере» не будут осторожничать, несмотря на то, что им необходима поддержка России в переговорах по ядерной программе Ирана.