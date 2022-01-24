Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

Госдепартамент США разрешил своим дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал гражданам страны рассмотреть возможность отъезда, следует из заявления ведомства.

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«Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство объясняет такой шаг «угрозой военных действий со стороны России», которые якобы могут начаться «в любой момент». Вашингтон заверяет, что посольство продолжит свою работу в штатном режиме.

Американцам на Украине рекомендовали рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, так как при внезапном начале конфликта «правительство США не сможет эвакуировать американских граждан». Американцы на Украине «должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе используя коммерческие возможности, чтобы покинуть страну».