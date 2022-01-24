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34 минуты назад

Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

Госдепартамент США разрешил своим дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал гражданам страны рассмотреть возможность отъезда, следует из заявления ведомства.

Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство объясняет такой шаг «угрозой военных действий со стороны России», которые якобы могут начаться «в любой момент». Вашингтон заверяет, что посольство продолжит свою работу в штатном режиме.

Американцам на Украине рекомендовали рассмотреть возможность отъезда уже сейчас, так как при внезапном начале конфликта «правительство США не сможет эвакуировать американских граждан». Американцы на Украине «должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе используя коммерческие возможности, чтобы покинуть страну».

Также в документе Госдепа содержится рекомендация не посещать Россию из-за «сохраняющейся напряженности» вдоль российско-украинской границы, а также ситуации с коронавирусом и ограниченных возможностях посольства оказать помощь гражданам США.

В мире,МИД,Госдеп США,
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