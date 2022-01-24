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1 час назад

Объявленный «пророссийским» политик заявил, что МИД Британии подставили

МИД Великобритании «подставили» с помощью сообщения о «пророссийском лидере в Киеве», которого Москва якобы готовит на смену Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал сам уличённый в работе на Кремль украинский политик Евгений Мураев. По его мнению, скомпрометировал британское дипведомство некто, кто был «неглубоко в теме» и передал документы, на которых строятся обвинения Лондона.

Объявленный «пророссийским» политик: МИД Великобритании «подставили»
Фото: Twitter.comTwitter.com

Думаю, что кто-то подставил Министерство иностранных дел Великобритании. Кто-то неглубоко в теме подсунул эти бумаги. Но в любом случае я либо дождусь всё-таки опровержения, либо всё-таки буду доказывать, наверное, своё право в суде, чтобы все понимали, чем руководствуется МИД Великобритании, тиражируя подобные фейки, — сказал Мураев в интервью для британского телеканала Channel 4.

Ранее на официальном сайте Министерства иностранных дел Великобритании появилась информация, что Россия якобы планирует сменить главу Украины на более лояльного. «Пророссийским лидером в Киеве» был назван Евгений Мураев.

Позднее британский новостной канал Sky News заявил, что подобное утверждение МИД Великобритании было основано на информации спецслужб США, а не Великобритании.

Как выяснилось, Евгений Мураев числится в санкционных списках РФ против физических и юридических лиц Украины.

В мире,Москва и Киев ,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,МИД,Sky News,
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