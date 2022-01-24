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44 минуты назад

В Киеве ответили на идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

Руководство ЛНР не желает переносить переговоры между Россией и Украиной на другую площадку. Об этом сообщили представители Донбасса.

В Киеве ответили на идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самопровозглашенные республики Донбасса не заинтересованы в том, чтобы переносить переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место», — так отреагировало руководство ЛНР на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроить переговоры России и Украины в Стамбуле, передают «Известия». По словам информированного источника, в Москве также скептически отнеслись к идее президента Турции.

Представитель ЛНР в ТКГ, советник главы республики Родион Мирошник поделился, что не придает большого значения переносу переговоров между Россией и Украиной в другую страну. Переговорщик заключил, что ели украинские власти готовы, то необходимо как можно быстрее возобновить встречи ТКГ.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 20 января пригласил в республику президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина на встречу, чтобы они могли «уладить разногласия». Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки для этой встречи пока нет.

В мире,Родион Мирошник,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,газета "Известия",
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