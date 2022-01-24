В Киеве ответили на идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

«Самопровозглашенные республики Донбасса не заинтересованы в том, чтобы переносить переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место», — так отреагировало руководство ЛНР на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроить переговоры России и Украины в Стамбуле, передают «Известия». По словам информированного источника, в Москве также скептически отнеслись к идее президента Турции.