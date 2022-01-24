США предложили Зеленскому «застрелиться»

«Но в Вашингтоне упускают другой момент. С одной стороны, они нам тут лепят дрессированных обезьянок во главе страны, которые будут выполнять все хотелки американцев. А с другой, берут на себя обязательство дожать Зеленского по Минским, что, по сути, это будет означать конец его политической карьеры. Поэтому, как они — американцы — собираются уговаривать Зеленского, мне не совсем понятно. Ему просто предлагают застрелиться, а тот упирается», — заявил писатель.