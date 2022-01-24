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16 минут назад

На Украине рассказали о предложении США Зеленскому «застрелиться»

Киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что США пытаются заставить президента Украины Владимира Зеленского выполнять ряд их требований, которые ему совершенно не нравятся, в частности — выполнять Минские соглашения. По его словам, пойдя на поводу у Вашингтона Зеленский тем самым поставит крест на своей политической карьере.

США предложили Зеленскому «застрелиться»
Фото: ReutersReuters

По словам Лесева, о том, что Штаты заставляют Зеленского реализовать политическую часть «Минска» говорит множество факторов — сам президент США Джо Байден, истерия вокруг «российского вторжения», а также обиженные заявления главы государства о том, что Вашингтон пытается «нагнуть» его, чтобы тот исполнял обязательства.

«Но в Вашингтоне упускают другой момент. С одной стороны, они нам тут лепят дрессированных обезьянок во главе страны, которые будут выполнять все хотелки американцев. А с другой, берут на себя обязательство дожать Зеленского по Минским, что, по сути, это будет означать конец его политической карьеры. Поэтому, как они — американцы — собираются уговаривать Зеленского, мне не совсем понятно. Ему просто предлагают застрелиться, а тот упирается», — заявил писатель.

Кроме того он подчеркнул, что власть для действующего президента Украины и его окружения является первостепенной ценностью.

«Эти во многом случайные люди получили доступ к огромным благам и не желают с этим прощаться», — подытожил Лесев.

Ранее лидер украинской политической партии «Наши» Евгений Мураев обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот пытается ввести в стране чрезвычайное положение для того, чтобы удержать свою власть. По его мнению, прежде всего, это позволит поставить на контроль медиа, ограничить уличную активность и запретить любые митинги, ограничить права и свободы каждого гражданина.

В мире,Партия Зеленского,Игорь Лесев,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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