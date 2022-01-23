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49 минут назад

Боррель осудил манифестантов, побивших стекла в его офисе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель строго осудил участников мирной манифестации против санитарных ограничений, побивших стекла в здании европейской внешнеполитической службы в Брюсселе. Соответствующее заявление Боррель разместил в воскресенье в Twitter.

Боррель осудил побивших стекла в его офисе
Фото: ReutersReuters

"Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы", - написал он.

Протестующие устроили стычки с полицией в Брюсселе

Мирная, по заверениям организаторов, акция протеста против антиковидных ограничений в воскресенье вечером закончилась погромами в Евроквартале Брюсселя.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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