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20 минут назад

США предрекли гражданскую войну и распад в 2040 году

В США в 2040 году может произойти гражданская война, заявил обозреватель National Interest, профессор Школы политики и государственного управления имени Шарля при Университете Джорджа Мейсона Марк Кац (Mark Katz).

США предрекли гражданскую войну и распад
Фото: ReutersReuters

Эксперт: гражданская война в США обрушит доллар

По его словам, к этому времени страна войдет в процесс «демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому». По мнению эксперта, консервативные американцы не захотят добровольно отдавать власть формирующемуся большинству. Они попытаются сохранить доминирующее положение в американском обществе.

Он предрек худший исход: волнения приведут к гражданской войне и распаду государства. Кац уточнил, что место «упавшей Америки» на международной арене займут другие державы.

«Потеря территории, а также крах правительства могут уменьшить или даже лишить страну способности действовать как великая держава. То, что осталось, может быть подчинено другим странам», — считает автор.

Ранее американские генералы в отставке Пол Итон (Paul Eaton), Антонио Тагуба (Antonio Taguba) и Стивен Андерсон (Steven Anderson) предсказали возможную гражданскую войну в США после президентских выборов в 2024 году.

В мире,Стивен Андерсон,Джордж Мейсон,
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