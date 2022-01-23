В Киеве отреагировали на заявления Британии о планах РФ сменить власть на Украине

"Если беспристрастно посмотреть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра на Украине", - сказал он в комментарии для "BBC Украина". Вместе с тем Подоляк добавил, что у Киева "нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях понимает, что происходит на Украине". Советник главы офиса также выразил убеждение, что сейчас на Украине стало меньше политиков, которых, по его мнению, использует Россия. "Фамилии таких лиц, как [глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор] Медведчук, Мураев, другие подобные - это довольно опасное наследие каденции [пятого президента Украины Петра] Порошенко и тех ложных шагов, которые он сделал в политической работе <…>. Просто сравните: где сейчас Медведчук и где он был в 2018 году", - заключил Подоляк.