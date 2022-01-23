На Украине описали план передела Европы

«Ничего хорошего Украине это не принесет — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. Но по крайней мере надо понимать, откуда ждать реальную опасность. К тому же если американцы — это суперпрагматики, то британцы — суперциники, как показывает история», — сказал политолог.