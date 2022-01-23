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33 минуты назад

Шольц призвал учитывать последствия для Запада при возможных санкциях против РФ

Кризис вокруг Украины должен быть решен при помощи дипломатии, но если дело дойдет до санкций против России, то Запад должен помнить о последствиях для себя. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Süddeutsche Zeitung.

"В этом случае, который, надеюсь, не наступит, нам нужно будет действовать умно", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Германия в случае возможных санкций против "Северного потока - 2" смириться с ущербом для себя. По его словам, нужно выбирать такие меры, "которые имеют большую эффективность". "Одновременно с этим нужно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих", - добавил Шольц.

"В кругу союзников мы согласовываем возможные меры, - добавил Шольц. - Мы должны быть в состоянии действовать, если потребуется".

Касаясь положения на Украине, канцлер сказал:

"Мы сейчас в очень серьезной ситуации".

По его словам, ЕС и США едины во мнении, что военная агрессия со стороны РФ имела бы "высокую цену".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,ЕС,
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