"В этом случае, который, надеюсь, не наступит, нам нужно будет действовать умно", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Германия в случае возможных санкций против "Северного потока - 2" смириться с ущербом для себя. По его словам, нужно выбирать такие меры, "которые имеют большую эффективность". "Одновременно с этим нужно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих", - добавил Шольц.