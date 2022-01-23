Десятки делегатов на Олимпиаде в Китае оказались заражены СOVID-19

Китайские власти выявили 72 инфицированных COVID-19 человека среди прилетевших на Олимпийские игры членов зарубежных делегаций. Об этом сообщается в заявлении оргкомитета.
Из опубликованного 23 января документа следует, что в текущем месяце в КНР прибыли свыше 2,5 тысяч членов делегаций, в том числе 2 415 «представителей других заинтересованных сторон».
Проведенное тестирование позволило выявить среди «представителей» 72 зараженных COVID-19. Как отмечается в заявлении, по состоянию на 23 января среди спортсменов и официальных лиц случаев заражения не обнаружено.
Уточняется, что 39 заболевших были выявлены сразу после прилета, в аэропорту, еще 33 при проверке в «пузырях» - специально отведенных для прибывающих на Олимпиаду лиц зонах. Любые перемещения внутри пузырей осуществляются по строгому регламенту. Покидать «пузыри» запрещено.
Китайские власти потребовали ранее, чтобы перед вылетом в Пекин все спортсмены, переболевшие во второй половине 2021 года коронавирусом, сдали четыре ПЦР-теста с отрицательным результатом. Также отмечалось, что все тесты необходимо сдать в аккредитованных лабораториях.