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40 минут назад

Десятки делегатов на Олимпиаде в Китае оказались заражены СOVID-19

Китайские власти выявили 72 инфицированных COVID-19 человека среди прилетевших на Олимпийские игры членов зарубежных делегаций. Об этом сообщается в заявлении оргкомитета.

Десятки делегатов на Олимпиаде в Китае оказались заражены СOVID-19
Фото: ReutersReuters

Из опубликованного 23 января документа следует, что в текущем месяце в КНР прибыли свыше 2,5 тысяч членов делегаций, в том числе 2 415 «представителей других заинтересованных сторон».

Проведенное тестирование позволило выявить среди «представителей» 72 зараженных COVID-19. Как отмечается в заявлении, по состоянию на 23 января среди спортсменов и официальных лиц случаев заражения не обнаружено.

Уточняется, что 39 заболевших были выявлены сразу после прилета, в аэропорту, еще 33 при проверке в «пузырях» - специально отведенных для прибывающих на Олимпиаду лиц зонах. Любые перемещения внутри пузырей осуществляются по строгому регламенту. Покидать «пузыри» запрещено.

Китайские власти потребовали ранее, чтобы перед вылетом в Пекин все спортсмены, переболевшие во второй половине 2021 года коронавирусом, сдали четыре ПЦР-теста с отрицательным результатом. Также отмечалось, что все тесты необходимо сдать в аккредитованных лабораториях.

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