В Таллине прошел митинг против высоких цен на электроэнергию. Видео

Митинг против экономической политики правительства прошел на площади Вабадузе в Таллине в субботу. Акцию протеста организовала Консервативная народная партия Эстонии (EKRE).

По неподтвержденной информации в СМИ, в митинге приняли участие около 1000 человек. Официальных сообщений о задержаниях не поступало.