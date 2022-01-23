В Таллине прошел митинг против высоких цен на электроэнергию. Видео

Митинг против экономической политики правительства прошел на площади Вабадузе в Таллине в субботу. Акцию протеста организовала Консервативная народная партия Эстонии (EKRE).
По неподтвержденной информации в СМИ, в митинге приняли участие около 1000 человек. Официальных сообщений о задержаниях не поступало.
Протестующие выкрикивали лозунги о снижении цен на электричество. В руках участники акции держали таблички с соответствующими призывами. Во время митинга на сцене выступил председатель EKRE и организатор акции Мартин Хельме. Политик заявил, что энергетический кризис последних десятилетий "угрожает бедностью десяткам тысяч семей".