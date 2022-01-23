«А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы и окончательного развала и уничтожения как государства», — написал он.