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53 минуты назад

В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива написал в своем Telegram-канале, что Киеву не удастся вернуть Крым, а также стать членом ЕС и НАТО.

Таким образом политик прокомментировал слова бывшего главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о том, что полуостров не вернется в состав России.

«А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны, и вообще страна находится на грани катастрофы и окончательного развала и уничтожения как государства», — написал он.

Ранее главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах принял решение уйти со своего поста на фоне недавнего заявления по Украине и Крыму. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

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После критики со стороны властей Германии он объяснил, что его утверждение касательно Крыма и Украины было личным мнением, а не официальной позицией Германии.

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