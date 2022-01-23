Посол РФ: Венесуэла окажет России военную поддержку против США

Венесуэла готова оказать военную поддержку России в случае конфликта с США и странами Запада. Об этом заявил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Недавно заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сказал журналистам, что не комментирует тему вероятного размещения российских войск и баз в Венесуэле.

«Почему американцев напугал этот ответ, удивляться не приходится. Американцы везде хотят видеть только, то правительства, которые им подчиняются. А не те, которые самостоятельно принимают решения», - сказал дипломат.

По его словам, он общался с венесуэльскими политиками и членами кабинета министров. Они заявили о своей однозначной поддержке России.

«Военно-техническое сотрудничество между нашими странами никогда не останавливалось и стартовало еще в 2001 году. Здесь продолжают работать наши специалисты, которые занимаются ремонтом военной техники, мы общими усилиями продолжаем укреплять обороноспособность Венесуэлы», - отметил посол.