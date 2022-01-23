«Крым не вернется». За что немецкого вице-адмирала уволили в течение суток

Главнокомандующий военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был вынужден уйти в отставку после того как заявил, что Крым никогда не вернется к Украине, а президент России Владимир Путин заслуживает уважения. Его слова осудили в Минобороны и МИДе ФРГ. В России к случившемуся отнеслись с сочувствием.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Ушел, он не вернется никогда"

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"Неужели Россия действительно хочет небольшой кусочек украинской земли? Или присоединить всю страну? Нет, это ерунда. Путин, вероятно, оказывает давление, потому что знает, что может это сделать, и это раскалывает ЕС, но чего он хочет на самом деле – это высокий уровень уважения. Дать ему уважение – это небольшая цена. Это вообще не цена. Легко дать ему это уважение, которого он, возможно, заслуживает", - заявил вице-адмирал Шенбах, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, комментируя ситуацию на Украине.

По его словам, Россия важна для Индии и Германии для противостояния Китаю.

"Наши санкции идут не в том направлении. Конечно, мы не можем согласиться с тем, что происходит на Украине, мы должны заниматься этим вопросом. Но Крымский полуостров ушел, он никогда не вернется. Это факт", - убежден вице-адмирал.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой раскритиковало слова главнокомандующего. Однако читатели заступились за военного в комментариях к публикации.

По мнению многих, Украина "взвинчивает" ситуацию вокруг полуострова Крым, чтобы втянуть в этот конфликт Германию и остановить "Северный поток - 2".

"Тот, кто верит, что Россия вернет Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый", - написал читатель firmus.

Некоторые немцы также сходятся во мнении, что вице-адмирал "просто сказал вслух то, о чем думает большинство".

"Это была явная ошибка"

Spiegel также сообщило, что высказывания Шенбаха вызвали недовольство в министерстве обороны и министерстве иностранных дел Германии. Согласно информации издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт "в срочном порядке" поговорила по видео с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.

Министерство обороны страны также выступило с обращением.

"Заявления (вице-адмирала Шенбаха – "Газета.Ru") по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны", - заявили агентству dpa в пресс-службе ведомства.

Сам вице-адмирал написал в своем Twitter, что сказал про Путина и Крым "небрежно, неправильно оценив ситуацию".

"Я не должен был так поступать. Нет никаких сомнений, это была явная ошибка. Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение… Они никак не соответствуют официальной позиции бундесвера", - написал Шенбах.

"Бездумные комментарии"

На заявления немецкого вице-адмирала также отреагировали в МИД Украины. Там убеждены, что "Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям" Киева и его партнеров, которые "будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору".

"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала… В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией "Крымской платформы".

Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены", - говорится в заявлении украинского МИДа.

Из-за бурной реакции украинских и немецких чиновников Шенбаху пришлось срочно подать в отставку.

"Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей и обязанностей инспектора военно-морского флота. Бездумные комментарии, сделанные мной в Индии по вопросам безопасности и военной политики, все больше ложатся на мой офис. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб от ВМС Германии, Бундесвера, но прежде всего от Федеративной Республики Германии, я считаю этот шаг необходимым", - приводит его слова издание Presseportal.

Его прошение об отставке было удовлетворено.

"Проснулось здравомыслие"

Увольнение Шенбаха вызвало одобрение посла Украины в Германии Андрея Мельника. "Мы приветствуем, что Шенбах подал в отставку", - сказал он немецкой газете Welt.

Он также подчеркнул, что произошедшее "серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии - не только с украинской точки зрения". По словам Мельника, слова Шенбаха "повергли всю украинскую общественность в глубокий шок".

В России судьба немецкого вице-адмирала вызвала только сочувствие. В беседе с РИА "Новости" депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что спустя столько времени после референдума в 2014 году на Западе, наконец, "проснулось здравомыслие".

"Уверен, что европейцы признают территорию Крыма российской. Но важно не это. Важно то, что крымчане считают себя гражданами России и что Россия считает Крым своем неотъемлемой частью. Крым всегда был, есть и будет русским. И пускай себе зарубят это на носу те, кто пытается использовать Крым для введения санкций и давления на Россию", - подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram написал, что заявления Шенбаха - пример "недопустимого" мышления для генерала или "правильного" политика из страны, входящей в НАТО.

"Так не только говорить - так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то еще бог знает от кого... Вот такое западному политику нести можно - и это даже поощряется. Нужна не оценка реальности, а идеологическая догма, востребован не здравый анализ, а обслуживание линии глобальной "либеральной партии". Вице-адмирал зашел за эту незримую, но жесткую "красную линию". За это и поплатился", - иронично заметил сенатор.