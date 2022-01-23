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42 минуты назад

Южная Корея заплатила долг Ирана перед ООН

Правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана по взносам перед ООН в размере 18 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское министерство планирования и финансов.

Южная Корея заплатила долг Ирана перед ООН
Фото: Carlos Barria / ReutersCarlos Barria / Reuters

Отмечается, что 13 января Тегеран попросил Сеул оплатить взнос исламской республики в ООН, чтобы избежать потери права голоса в Генеральной Ассамблее из-за долга. 21 января оплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с санкциями США.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала США снять с Ирана санкции, как того требует договор по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). По ее словам, также необходимо расширить со стороны Вашингтона исключения, которые распространяются на определенные виды мирной ядерной деятельности на объектах Бушер, Фордо и на реакторе Арак, а также для вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на природный уран.

Иран и крупные ядерные державы пытаются возобновить сделку 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), согласно которой Тегеран ограничивал свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Соединенные Штаты вышли из сделки в 2018 году во время президентского срока Дональда Трампа.

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