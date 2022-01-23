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1 час назад

На Украине заявили о неизбежности запуска «Северного потока – 2»

Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко выразил мнение, что запуск нового газопровода неизбежен и произойдет «через несколько шагов».

На Украине признали неизбежность запуска «Северного потока – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил киевский политик в эфире телеканала «Наш», запуск нового газопровода неизбежен и произойдет «через несколько шагов», передает РИА «Новости».

«Без этого проекта будет тяжело Европе. <…> Никто не может сегодня компенсировать поставки энергоресурсов в Европу, если что-нибудь случится с поставками со стороны России», – считает бывший вице-премьер Украины.

Накануне премьер Баварии Маркус Зедер выступил против ужесточения санкций к «Северному потоку – 2». В пятницу премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».

Песков заявил, что "Северный поток - 2" невозможно отключить

Между тем в Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы.

В мире,Маркус Зедер,Мануэла Швезиг,Владимир Семиноженко,РИА Новости,
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