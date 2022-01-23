В ЕК назвали причину высоких цен на газ

Геополитическая напряжённость является одной из причин высоких цен на газ, сообщила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС еврокомиссар Кадри Симсон. По её мнению, нынешний период является важным для энергетического сектора сообщества.

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Мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители. Это тенденция, усугубляемая геополитической напряжённостью, — заявила Симсон.

Она добавила, что в последнее время цены на газ в мире достигали исторических максимумов, что косвенно влияло на тарифы в ЕС, поэтому потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.

Симсон отметила, что Евросоюз принял меры поддержки по поддержке потребителей в размере €21 млрд.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил о сокращении поставок российского газа в страны Евросоюза осенью этого года по сравнению с 2020-м. По его словам, сейчас ЕС получает газ в полном объёме из Норвегии и Алжира. По данным «Газпрома», с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%.