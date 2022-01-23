Во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией

НАТО ведет подготовку к «войне» с Россией в Прибалтике. Об этом стало известно из репортажа с места учений Североатлантического альянса в Прибалтике, который опубликовал французский корреспондент Николя Барот. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на французское издание Le Figaro.

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Как следует из репортажа, НАТО усиливает свое военное присутствие в Прибалтике на случай военного конфликта с Россией. В маневрах участвуют британские и французские танки, БМП, бронеавтомобили, ракеты и противотанковые снаряды. Как отмечается в публикации, Россия осуждает учения в этом регионе, однако НАТО все реже заверяет Москву в том, что альянс намерен лишь обороняться.

В Эстонию перебросили около 1 тысяч военных из Франции и Британии. В марте британцев заменят датчане с подкреплением в виде фрегата. Часть учений проходит в Латвии: войска НАТО расположились в военном городке Адажи. Страны Прибалтики совместно работают над стратегией обороны. Автор репортажа указал, что на обширной местности в Прибалтике можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, когда как в Европе подобные «природные» полигоны отсутствуют.