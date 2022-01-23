В Польше жестоко убили "заробитчанку" с Украины

Гражданку Украины, которая приехала в Польшу на заработки, нашли убитой. Женщину ударили тяжелым предметом по голове, а потом ограбили, сообщает портал berdichev.biz.

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Погибшая женщина приехала в Польшу из Бердичевского района Житомирской области. Она шла на работу в ночную смену, когда на нее напал известный, который ударил ее тяжелым предметом по голове и ограбил.

Как рассказала дочь погибшей женщины, на улице в ту ночь шел дождь, тело прохожие обнаружили лишь на утро.