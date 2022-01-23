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42 минуты назад

Стало известно о планах Британии отключить Россию от SWIFT

Правительство Великобритании работает над новыми ограничениями против РФ на случай эскалации конфликта с Украиной. Власти Великобритании рассматривают возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Стало известно о планах Британии отключить Россию от SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили изданию источники, близкие к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, спецслужбы и департаменты страны ежедневно проводят многочисленные координационные встречи, чтобы подготовиться к возможному военному конфликту и попытаться устранить угрозу.

Один из собеседников газеты рассказал, что Лондон работает в тесной координации с Вашингтоном и с привлечением НАТО. Он намерен «придать политике диалога и сдерживания законную силу». Собеседник издания отметил, что власти Великобритании ищут дипломатический путь для мирного разрешения конфликта, но готовят пакет санкций, которые ударят в самое сердце российской экономики, если ничего не выйдет. Перед британскими послами стоит задача по продвижению идеи введения экономических рестрикций, которые ослабят Москву, если «вторжение» состоится, заключил собеседник.

Как пишет издание, Борис Джонсон при этом считает, что новые санкции должны коснуться и газопровода «Северный поток — 2».

В мире,Борис Джонсон,НАТО,Daily Telegraph,ИТАР-ТАСС,
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