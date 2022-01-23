Стало известно о планах Британии отключить Россию от SWIFT

Правительство Великобритании работает над новыми ограничениями против РФ на случай эскалации конфликта с Украиной. Власти Великобритании рассматривают возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщили изданию источники, близкие к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, спецслужбы и департаменты страны ежедневно проводят многочисленные координационные встречи, чтобы подготовиться к возможному военному конфликту и попытаться устранить угрозу.

Один из собеседников газеты рассказал, что Лондон работает в тесной координации с Вашингтоном и с привлечением НАТО. Он намерен «придать политике диалога и сдерживания законную силу». Собеседник издания отметил, что власти Великобритании ищут дипломатический путь для мирного разрешения конфликта, но готовят пакет санкций, которые ударят в самое сердце российской экономики, если ничего не выйдет. Перед британскими послами стоит задача по продвижению идеи введения экономических рестрикций, которые ослабят Москву, если «вторжение» состоится, заключил собеседник.